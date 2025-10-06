Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Давно італійців не було на Мундіалі.

Координатор збірних Італії всіх вікових категорій Джанлуїджі Буффон висловився про потрапляння "Скуадри адзурри" на чемпіонат світу-2026. Його слова наводить Goal.com.

"На 90% ми вийдемо в плей-офф кваліфікації. У решті матчів ми повинні продемонструвати позитивні моменти, які у нас виходили останнім часом.

Людям і засобам масової інформації потрібна віра в нас – ми повинні продемонструвати прихильність до футболу. Потрапляння на чемпіонат світу ніколи ще не було настільки важливим для Італії, як зараз", — сказав Буффон.

Зазначимо, що востаннє збірна Італії брала участь у світовій першості в 2014 році. Тоді команда Чезаре Пранделлі не змогла вийти з групи D, де крім неї також виступали національні команди Англії (2:1), Коста-Рики (0:1) та Уругваю (0:1).