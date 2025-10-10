Іспанія

Французький нападник заявив, що у нього чудові стосунки з бразильським партнером по команді, і обидва мають спільну мету — допомогти Реалу здобувати трофеї.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе прокоментував чутки, які з’явилися у пресі щодо нібито напружених стосунків із Вінісіусом Жуніором. Француз запевнив, що між ним і бразильцем немає жодних конфліктів, а навпаки — вони стали ближчими як партнери та друзі.

"Коли в одній команді грають два відомі гравці, то завдяки їм ви можете отримати багато цікавих історій. Насправді у мене дуже добрі стосунки з Вінісіусом. Цього року ми стали набагато кращими, ми дізналися один одного набагато краще. Він чудовий гравець і як особистість дуже хороша людина", — зазначив Мбаппе.

Ми знаємо, що люди говорять про нас все, що завгодно, але у нас одна мета: допомогти Реалу вигравати титули. Я думаю, що якщо ми хочемо вигравати титули, то ми маємо бути у найкращій формі та допомагати всій команді", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Мбаппе може пропустити найближчий поєдинок французів проти Азербайджану, однак рішення щодо його участі ухвалять безпосередньо перед грою.