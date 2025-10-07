Франція

Наставник "триколірних" позитивно оцінив новий етап у кар’єрі півзахисника після переходу з Марселя.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перехід Адрієна Рабьо з Марселя до Мілана, зазначивши, що зміна клубу позитивно вплине як на самого футболіста, так і на національну команду.

"У психологічному та спортивному плані Адрієн зараз у найкращій формі, оскільки він зіграв низку матчів за свій клуб і провів їх справді дуже добре. Зараз у Мілані він грає трохи за іншою схемою, але він знає, чого я від нього чекаю. Коли він прийшов до нас у вересні, він не грав два тижні. Зараз ситуація покращилася і для нього, і для нас", — зазначив Дешам в інтерв’ю Football Italia.

Нагадаємо, що 15 серпня після матчу Марселя з Ренном у роздягальні команди сталася бійка між Адрієном Рабьо та Джонатаном Роу. У результаті клуб виставив обох гравців на трансфер — Роу перейшов до Болоньї, а Рабьо продовжив кар’єру в Мілані.