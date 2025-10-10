Італія

Лівий захисник збірної Італії може продовжити угоду з міланським клубом до 2029 або навіть 2030 року.

Міланський Інтер веде переговори про продовження контракту з одним із ключових гравців команди — 27-річним лівим захисником Федеріко Дімарко. Про це повідомляє FC Inter News.

За інформацією джерела, нова угода розраховуватиметься до кінця червня 2029 або 2030 року. Поточний контракт футболіста діє до літа 2027-го, однак клуб прагне завчасно закріпити співпрацю з гравцем.

Очікується, що переговори пройдуть без ускладнень, адже сам Дімарко неодноразово наголошував, що хоче завершити кар’єру саме в Інтері, вихованцем якого він є.

У нинішньому сезоні захисник провів 8 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив три результативні передачі. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить близько 50 мільйонів євро.