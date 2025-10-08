Інше

Іспанський захисник уклав угоду з клубом МЛС.

Колишній захисник Тоттенгема, ймовірно, продовжить кар’єру в клубі МЛС Інтер Маямі.

За інформацією Sky Sports, 28-річний іспанський футболіст уже узгодив умови особистого контракту з командою.

Зазначається, що угода між сторонами розрахована до завершення сезону 2028 року. Наразі гравець має статус вільного агента після відходу з Тоттенгема минулого літа.

Раніше повідомлялося, що Жорді Альба оголосив про завершення кар’єри наприкінці сезону.