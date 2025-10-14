Команда з українським нападником у складі залишилася без головного тренера.
Гвідо Пальюка, ФК Емполі
14 жовтня 2025, 17:39
Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Гвідо Пальюки.
Разом із 49-річним італійцем клуб Серії В залишили його помічники Наццарено Тарантіно, Сімоне Анджелі та Ріккардо Карбоне.
Пальюка очолював Емполі з червня цього року — разом вони провели дев'ять матчів: три перемоги, три нічиї та три поразки при різниці м'ячів 15:17.
Додамо, що у складі Емполі виступає український форвард Богдан Попов, на рахунку якого вісім матчів та чотири забиті м'ячі.
Після семи турів Емполі набрав дев'ять очок і посідає 12 місце у Серії В.