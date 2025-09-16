Українець забив чотири голи в трьох матчах Серії B, але, за словами Пальюки, йому ще є куди рости.
Гвідо Пальюка, Getty Images
16 вересня 2025, 07:42
Головний тренер Емполі Гвідо Пальюка поділився враженнями від виступу українського нападника Богдана Попова, який у трьох матчах Серії B вже встиг забити чотири голи.
"Я думаю, що йому ще треба рости й вдосконалюватися у багатьох аспектах. Сьогодні він зробив чудовий рух, а в ігровій економіці має зростати разом з усією командою.
Бувши дуже молодим і водночас найкращим бомбардиром Серії B, ми розуміємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результат і сьогоднішня гра дають нам усвідомлення у наших думках", — цитує Пальюку Calcio Spezia.
У матчі проти Спеції, який завершився внічию 1:1, саме Попов відзначився забитим м’ячем.