Українець забив чотири голи в трьох матчах Серії B, але, за словами Пальюки, йому ще є куди рости.

Головний тренер Емполі Гвідо Пальюка поділився враженнями від виступу українського нападника Богдана Попова, який у трьох матчах Серії B вже встиг забити чотири голи.

"Я думаю, що йому ще треба рости й вдосконалюватися у багатьох аспектах. Сьогодні він зробив чудовий рух, а в ігровій економіці має зростати разом з усією командою.

Бувши дуже молодим і водночас найкращим бомбардиром Серії B, ми розуміємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результат і сьогоднішня гра дають нам усвідомлення у наших думках", — цитує Пальюку Calcio Spezia.

У матчі проти Спеції, який завершився внічию 1:1, саме Попов відзначився забитим м’ячем.