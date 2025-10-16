Італія

Доля форварда в Ювентусі залишається невизначеною.

Сербський нападник туринського Ювентуса Душан Влахович має контракт рівно до кінця поточної кампанії й націлений на те, щоб відпрацювати його до останнього дня через надзвичайно вигідні умови.

Однак подальша доля 25-річного виконавця залишається невідомою.

"Стара Синьйора" зацікавлена у власному футболісті лише в контексті можливого зменшення заробітної плати, що навряд чи влаштовує самого гравця.

А отже напрошується трансфер — претендентів на ринку при цьому достатньо.

Серед них — мюнхенська Баварія та каталонська Барселона.

Італійські ЗМІ повідомляють, що обидва клуби вже мали попередні розмови з агентами футболіста, тоді як основний удар вони готують на зимове трансферне вікно — час, коли Влахович матиме можливість підписати попередній контракт із будь-яким клубом.

У поточному сезоні на рахунку Душана шість голів та один гольовий пас у 11 матчах.