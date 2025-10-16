Італія

Точні терміни відновлення стануть відомі пізніше.

Воротар туринського Ювентуса Карло Пінсольйо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

35-річний італієць травмувався на тренуванні, після чого медичне обстеження виявило у нього ушкодження медіального литкового м'яза лівої ноги.

Точні терміни відновлення італійця стануть відомими за два тижні після ще одного медичного огляду.

Нинішнього сезону Пінсольйо на полі не з'являвся.

Після шести турів Ювентус набрав 12 очок і посідає п'яте місце у Серії А. Свій наступний матч "стара синьйора" проведе проти Комо — гра відбудеться 19 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Баварія не цікавиться Влаховичем.