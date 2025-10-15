Італія

Болонья пропонує швейцарцю новий контракт до 2027-го року, але зацікавленість з боку грандів Серії А може змінити ситуацію.

За інформацією італійського інсайдера Ніколо Скіри, Болонья зробила офіційну пропозицію Ремо Фройлеру щодо продовження контракту до 2027 року з опцією ще на один сезон — до 2028-го.

Однак ситуацією активно цікавляться Ювентус та Рома. Обидва клуби розглядають можливість підписати 32-річного швейцарського півзахисника влітку 2026 року як вільного агента, якщо він не погодиться на нову угоду з Болоньєю.

Особливо теплі стосунки Фройлера пов’язують із наставником римлян Джан П’єро Гасперіні, з яким він працював у Аталанті. Саме тому варіант із переходом до Роми може виглядати привабливо для гравця.

Ювентус, зі свого боку, вже запитував у представників футболіста деталі його контракту й умови потенційного трансферу.

Поки що рішення за Фройлером — залишитися у Болоньї чи спробувати новий виклик у топ-клубі Серії А.