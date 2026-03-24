Томмазо Побега та Єнс Одгор пропустять кілька тижнів через травми.

Болонья втратила одразу двох гравців через травми на найближчі матчі — півзахисники Томмазо Побега та Єнс Одгор потрапили в лазарет. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"У Томмазо виявлено невелике ушкодження правого клубово-поперекового м'яза — прогнозований термін відновлення два-три тижні. У Єнса зафіксовано легке розтягнення лівого м'яза стегна, також з прогнозом відновлення два-три тижні", — сказано у заяві клубу.

Таким чином, обидва гравці пропустять як мінімум матч із Кремонезе у Серії А (5 квітня), а також першу зустріч проти Астон Вілли у чвертьфіналі Ліги Європи (9 квітня). Після них йде зустріч з Лечче (12 квітня) і матч-відповідь ЛЄ (16 ареля).

У нинішньому сезоні Побега провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Одгора сім голів та два асисти у 35 зустрічах.

Після 30 турів Болонья набрала 42 очки та посідає дев'яте місце у Серії А.