Ліга Європи

Болонья у фантастичному матчі пройшла Рому.

Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно висловився після перемоги над римською Ромою (4:3) у матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми святкуємо вихід до чвертьфіналу після чудової гри. Ми справді щасливі. Це була неймовірна справа, і ми її зробили. Я можу лише привітати хлопців, бо вони зробили щось особливе.

Додатковий час був повністю відкритий, і обидві команди могли вийти переможцем. На щастя, саме ми завдали фінального удару. Думаю, ми перемогли команду, яка, безсумнівно, сильніша за нас.

Тепер ми знову зіграємо з Астон Віллою, командою, з якою ми зустрічалися двічі за останні два сезони. Ми знову будемо аутсайдерами, але моя команда може всіх здивувати", — заявив Італьяно.

Перший матч між Болоньєю та Астон Віллою заплановано на 9 квітня, о 22:00 за київським часом.