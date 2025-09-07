Португалія

Клуб висловив підтримку гравцю, чий дім постраждав унаслідок дронового удару.

Португальський клуб Бенфіка висловив підтримку новачку команди Георгію Судакову після того, як дім півзахисника в Києві постраждав внаслідок дронової атаки Росії.

Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці клубу в Instagram.

"Сім’я бенфікістів з тобою, Георгію!", – написано в публікації.

Нагадаємо, про руйнування повідомив сам Судаков у соцмережах. За його словами, дім постраждав у ніч з 6 на 7 вересня під час чергового масованого удару дронами по столиці України.

Судаков приєднався до Бенфіки наприкінці серпня 2025 року, однак ще не встиг дебютувати за нову команду. Перехід 21-річного півзахисника обійшовся португальцям у 27 мільйонів євро: 6,75 млн — оренда, 20,25 млн — обов’язковий викуп, а також 25% від суми майбутнього трансферу гравця.