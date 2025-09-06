Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбувся 6 вересня 2025 року.

У вірменському Єревані в рамках відбору ЧС-2026 збірна Португалії розгромила національну команду Вірменії.

Капітан гостей Кріштіану Роналду оформив дубль разом зі своїм одноклубником Жуаном Фелішем (обидва — Ан-Наср). Результативним ударом також відзначився гравець Аль-Хіляля Жуан Канселу.

Для 40-річного Роналду ці голи були 139-м і 140-м у футболці португальської національної команди. Кріштіану продовжує рухатися назустріч тисячі результативних ударів за кар'єру, тепер маючи 942.

У вівторок, 9 вересня, Вірменія прийматиме Ірландію, тоді як Португалія гостюватиме в Угорщини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вірменія — Португалія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Вірменія — Португалія 0:5

Голи: Феліш, 10, 62, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Вірменія: Авагян — Пілоян, Арутюнян, Мурадян, Тікнізян (Григорян, 79) — Оганнісян, Іву (Агасарян, 86), Сперцян, Бічахчян (Севікян, 61) — Барсегян (Шагоян, 79), Селараян (Ранос, 61)

Португалія: Кошта — Канселу (Палінья, 79), Інасіу, Діаш, Мендеш (Тавареш, 67) — Фернандеш, Ж. Невеш, Вітінья — Нету (Трінкан, 46), Роналду (Рамуш, 58), Феліш (Гонсалвеш, 67)

Попередження: Пілоян