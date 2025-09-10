Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португалець реалізував пенальті у ворота угорців.

Збірна Португалії у відбірному матчі ЧС-2026 у гостях обіграла Угорщину (3:2).

У цьому матчі черговим голом у складі португальців відзначився Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті.

Для 40-річного португальця це був 39 забитий м'яч у відбіркових матчах чемпіонатів світу і це повторення світового рекорду, який раніше належав форварду Гватемали Карлосу Руїсу. Трійку найкращих замикає Ліонель Мессі – 36 голів.

Свій наступний матч Португалія проведе 11 жовтня проти Ірландії, після чого знову зіграє з Угорщиною – 14 жовтня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Угорщина – Португалія.