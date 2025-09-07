Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португалець наблизився до рекорду Ліонеля Мессі після розгрому Вірменії в Єревані.

6 вересня збірна Португалії здобула впевнену перемогу над командою Вірменії у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Поєдинок у Єревані завершився з рахунком 5:0, а головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який оформив дубль на 21-й та 46-й хвилинах.

Завдяки цим голам 39-річний нападник досяг неймовірного показника у 1200 результативних дій за кар’єру. Тепер на його рахунку 942 голи та 258 асистів у 1285 матчах.

У його головного конкурента Ліонеля Мессі наразі 1268 результативних дій — 879 забитих м’ячів і 389 гольових передач, причому аргентинець провів на 165 матчів менше (1120 проти 1285).

Нагадаємо, забив свій сотий гол у складі саудівського Ан-Насра.