Португалець наблизився до рекорду Ліонеля Мессі після розгрому Вірменії в Єревані.
Кріштіану Роналду, GETTY IMAGES
07 вересня 2025, 15:16
6 вересня збірна Португалії здобула впевнену перемогу над командою Вірменії у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Поєдинок у Єревані завершився з рахунком 5:0, а головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який оформив дубль на 21-й та 46-й хвилинах.
Завдяки цим голам 39-річний нападник досяг неймовірного показника у 1200 результативних дій за кар’єру. Тепер на його рахунку 942 голи та 258 асистів у 1285 матчах.
У його головного конкурента Ліонеля Мессі наразі 1268 результативних дій — 879 забитих м’ячів і 389 гольових передач, причому аргентинець провів на 165 матчів менше (1120 проти 1285).
