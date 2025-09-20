Португалія

Це перший гол Судакова за Бенфіку після двох асистів у Лізі Чемпіонів.

Георгій Судаков оформив свій дебютний гол у чемпіонаті Португалії, відзначившись у поєдинку проти АФС. Сталося це у компенсований час першого тайму, коли після хаотичної ситуації в штрафному майданчику м’яч відскочив до українця.

Перший удар правою ногою заблокував захисник, але після рикошету від Павлідіса, Судаков отримав ще одну нагоду й цього разу лівою ногою відправив м’яч у сітку. Удар виявився точним і потужним — Бенфіка пішла на перерву, ведучи 0:1.

Цей м’яч став першим для півзахисника у португальській першості. Раніше, у матчі Ліги чемпіонів проти Карабаху, він відзначився двома результативними передачами, хоча офіційна статистика УЄФА зарахувала лише одну.

У грі проти АФС Судаков та голкіпер Анатолій Трубін вийшли у стартовому складі. Це також був перший офіційний матч Бенфіки під керівництвом наставника Жозе Моурінью, після повернення, і саме українець став автором дебютного голу команди у новій епосі.