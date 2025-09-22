Португалія

Бенфіка не зможе розраховувати на українця у перенесеному матчі через правила Прімейри.

Український півзахисник Георгій Судаков не допоможе Бенфіці у перенесеному поєдинку 1‑го туру чемпіонату Португалії з Ріу Аве. Це рішення стосується регламенту Прімейри, повідомляє видання O Jogo.

Причина — Судаков не був зареєстрований у складі Бенфіки на момент, коли матч спочатку був запланований. У серпні, під час першого туру, українець ще виступав за Шахтар, тож формально не міг бути заявлений для участі в тому матчі.

Таким чином, відповідно до правил ліги, Судаков не має права вийти на поле проти Ріу Аве.

Матч відбудеться на виїзді 23 вересня о 22:15 за київським часом.

Нагадаємо, що Судаков приєднався до Бенфіки наприкінці літнього трансферного вікна, перейшовши з Шахтаря на правах оренди з обов’язковим викупом.