Португалія

Український хавбек перебрався до чемпіона Португалії з орендною угодою та обов’язковим викупом.

Георгій Судаков — офіційно гравець португальської Бенфіки. 21-річний півзахисник збірної України перейшов до лісабонського клубу на правах оренди до кінця сезону за 6,75 млн євро з обов’язковим викупом влітку за 20,25 млн. Українець виступатиме під 10-м номером.

Судаков є вихованцем академії Шахтаря і за основну команду провів 148 матчів, у яких забив 35 голів та зробив 26 асист. У сезоні 2024/25 він став найкращим бомбардиром донецького клубу, забивши 15 м’ячів у всіх турнірах.

Нагадаємо, у складі Бенфіки виступає інший українець — воротар Анатолій Трубін.