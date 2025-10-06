Португалія

Голкіпер наголосив на важливості досвіду та наполегливої роботи для досягнення цілей.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін поділився думками після матчу чемпіонату Португалії проти Порту (0:0). Футболіст опублікував коментар на своєму Instagram.

"Не завжди все йде так, як нам хотілося б. Такий результат ніколи не може вважатися хорошим. Але кожен матч приносить досвід і робить нас сильнішими. Головне – не припиняти працювати. Ми не відмовляємося від своєї мети", — написав Трубін.

У поточному сезоні український воротар провів за Бенфіку 13 матчів. У восьми із цих поєдинків команда з його участю не пропускала голів. Загалом Трубін пропустив лише сім м’ячів.

