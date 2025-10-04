Іспанія

Каталонці збирають інформацію.

Каталонська Барселона слідкує за 19-річним захисником лісабонської Бенфіки Гонсалу Олівейрою. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, наразі не було жодних відкритих переговорів про негайне здійснення переходу футболіста до каталонського клубу. У таборі "синьо-гранатових" спочатку хочуть уважно поспостерігати за вихованцем "орлів".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 1,5 мільйони євро.

Гонсалу Олівейра загалом відіграв за Бенфіку десять матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.