Португалія

Португальська прокуратура розслідує можливе порушення санкцій ЄС після переказу коштів із Росії.

Президент Бенфіки та очільник її футбольної компанії (SAD) Руй Кошта може офіційно стати підозрюваним у кримінальному провадженні, пов’язаному з переказом грошей із Росії.

Як повідомляє CNN Portugal, слідчі перевіряють транзакцію на суму близько 76 тисяч євро, здійснену з рахунків московського Локомотива на банківський рахунок португальського клубу. Вважається, що ця операція могла порушити санкційне законодавство ЄС, яке забороняє фінансові зв’язки з організаціями, пов’язаними з російською державою.

Кошти нібито були частиною боргу за трансфер аргентинського захисника Германа Конті, який у 2023 році перейшов до Локомотива. Переказ заблокував португальський банк BCP, після чого гроші повернули на рахунок російського клубу в Raiffeisenbank.

Прокуратура Португалії розслідує можливе порушення міжнародних санкцій та відмивання грошей. За попередньою версією, переказ був здійснений напряму, без участі посередників.

У липні Руй Кошта прибув до Департаменту кримінальних розслідувань, але попросив перенести допит через клубні засідання. Пізніше він заявив, що Бенфіка діє прозоро та тимчасово призупинила дію контракту, поки триває розслідування.

Захист клубу не виключає, що прокуратура може закрити справу за умови сплати штрафу. Згідно з португальським законодавством, порушення санкцій карається до п’яти років ув’язнення або грошовим стягненням, якщо буде доведено ненавмисність дій.

Справу, у якій також фігурують колишній фінансовий директор Луїш Мендеш і документи щодо кількох трансферів, наразі розглядає Департамент центрального розслідування та кримінального переслідування (DCIAP).