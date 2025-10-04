🔸 Призупинення роботи уряду США може затримати постачання зброї в Україну, пише Telegraph.
🔸 У МЗС України заперечили, що постачання американської зброї може затриматися через можливий шатдаун уряду США.
🔸 Російська атака у ніч проти 3 жовтня по газовидобувних активах групи "Нафтогаз" стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни.
🔸 Підозрюваному в убивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб.
🔸 Російські супутники стежили за британськими військовими супутниками, каже керівник Космічного командування Великої Британії.
🔸 Українці зможуть отримувати сповіщення в "Дії" про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в державних реєстрах.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Шановні українці!
Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям.
Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення.
Хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям і здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – у кожній нашій громаді – отримали необхідну допомогу. Це пряма відповідальність керівників на місцях – від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей.
Були сьогодні доповіді й щодо наших цілком справедливих ударів по російських об’єктах – по їхній логістиці, паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність.
росія обирає війну, росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї.
Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба. Я хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною, з нашою промисловістю.
Вчора на саміті в Данії – Європейської політичної спільноти – багато було про наші спільні можливості, про те, як і свою безпеку збільшити і партнерам із безпекою допомогти. Ми готуємо кілька нових санкційних рішень. Це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, зокрема проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. Будемо об’єднувати наші санкції із санкціями партнерів, і тиск на росію буде тільки збільшуватись.
Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає нам! Дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!