Завершилася 1318 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Призупинення роботи уряду США може затримати постачання зброї в Україну, пише Telegraph.

🔸 У МЗС України заперечили, що постачання американської зброї може затриматися через можливий шатдаун уряду США.

🔸 Російська атака у ніч проти 3 жовтня по газовидобувних активах групи "Нафтогаз" стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни.

🔸 Підозрюваному в убивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб.

🔸 Російські супутники стежили за британськими військовими супутниками, каже керівник Космічного командування Великої Британії. 

🔸 Українці зможуть отримувати сповіщення в "Дії" про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в державних реєстрах.

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень.
 
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 136 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.
 
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.
 
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, одне боєзіткнення триває.
 
На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.
 
На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Авіаудару зазнала Костянтинівка.
 
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.
 
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 124 окупанти, із них 70 – безповоротно. Також знищено 16 БпЛА та автомобіль, окрім цього українські воїни уразили шість одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.
 
На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.
 
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки, ще один бій триває.
 
На Оріхівському напрямку ворог здійснив спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка, був зупинений нашими захисниками.
 
На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно атакував позиції українських підрозділів.
 
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці!

Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям.

Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення.

Хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям і здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – у кожній нашій громаді – отримали необхідну допомогу. Це пряма відповідальність керівників на місцях – від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей.

Були сьогодні доповіді й щодо наших цілком справедливих ударів по російських об’єктах – по їхній логістиці, паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність.

росія обирає війну, росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї.

Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба. Я хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною, з нашою промисловістю.

Вчора на саміті в Данії – Європейської політичної спільноти – багато було про наші спільні можливості, про те, як і свою безпеку збільшити і партнерам із безпекою допомогти. Ми готуємо кілька нових санкційних рішень. Це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, зокрема проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. Будемо об’єднувати наші санкції із санкціями партнерів, і тиск на росію буде тільки збільшуватись.

Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає нам! Дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!