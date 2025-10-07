🔸 Війська рф укотре атакували місто Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру, де перебували пацієнтки з дітьми.

🔸 ОСУВ "Дніпро" припинило свою діяльність у зв’язку із впровадженням корпусної реформи. У Генштабі ЗСУ зазначили, що «Дніпро» була тимчасовою структурою, а не штатною.

🔸 Команда МАГАТЕ, яка зараз перебуває на Запорізькій АЕС (на окупованій території), чула обстріли поблизу об’єкта.

🔸 Нобелівську премію з фізіології та медицини отримають американські науковці Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також японський учений Шимон Сакагучі за свої відкриття щодо периферичної імунної толерантності.

🔸 Українські військові вразили завод імені Свердлова в Дзержинську (Нижньогородська область рф). Також ЗСУ вдарили по комплексу з перевалки нафти в тимчасово окупованому Криму.

Підбірка новин: hromadske, BBC

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 150 окупантів, із них 111 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, два автомобілі та сім безпілотних літальних апаратів; також уражено дві гармати, танк, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики щодо Миколаєва та Одеси.

Були доповіді й щодо розгортання ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова про захист самих енергообʼєктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми розв’язали ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити щодо фінансів, щодо допомоги.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей. Урядовці будуть у регіонах. Віцепремʼєр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й щодо газу – говоримо про це з нашими партнерами. Вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати, підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти.

І допомогти не тільки нашій стійкості, а й собі фактично: якщо відповідні країни перекриють відверто ганебні схеми постачання в росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно, значно меншою. путін не вміє воювати без терору. І не було б у росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів", також – компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню. Досі, на жаль, багато європейського та американського постачання критичних компонентів у росію. І це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують іще іншим країнам, поводяться просто підло й відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути. І робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор – будь-який терор. І росія не виняток.

Відзначу сьогодні й працівників ДСНС, Національну поліцію – дійсно ефективна допомога в громадах. Теж відчутно допомагають енергетичні компанії, багато фахової роботи комунальних служб. На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато.

Активно працює сьогодні третій Форум оборонних індустрій – там були разом із главою уряду Нідерландів. Масштабний форум. Це і наші державні компанії, і сотні приватних українських компаній, і партнерські компанії. Є нові домовленості про виробництво зброї. Загалом ідемо на виконання мети в 50 % української зброї на фронті за підсумками цього року. Ще влітку показник нашої зброї був 40 %. І зростання буде чітким посиленням нашої незалежності, власних українських спроможностей. Я дякую всім в Україні, хто працює заради цього. А в нашій оборонній промисловості – більш ніж 300 тисяч людей, і це надзвичайно вагомо.

І сьогодні ж я говорив із Прем’єр-міністром Литви – вона з візитом, першим, до речі, в Україні. Це перший візит пані Прем’єр-міністра після призначення – і саме Україну вона відвідала. Повне розуміння нашої ситуації – і України, і всіх країн у центрі та на сході Європи. І це продуктивний візит – я вдячний за готовність Литви приєднуватися до програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, і за готовність підтримати нашу енергетичну стійкість.

І найближчі тижні – буде багато саме такої активності. Тиск на росію за війну. Стійкість енергетики в Україні, наших громад. І, звісно, наша далекобійність – санкція, яка працює проти росії найбільш відчутно. Важливо, щоб кожен давав для України свій результат. Кожного дня.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!