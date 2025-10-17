Португалія

Українцю нададуть відпочинок, про що заявив наставник "орлів" Жозе Моурінью.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью підтвердив, що український воротар Анатолій Трубін пропустить найближчий матч "орлів" у Кубку Португалії проти Шавіша.

"Самуел буде грати з Шавішем, але це не змагання між Трубіним і Самуелем. Зовсім ні. Звичайно, я сподіваюся на перемогу, а потім сподіваюся зіграти або з Атлетіко, або з Фельгейрасом... Я не можу гарантувати, що Самуел зіграє в наступному матчі Кубка Португалії. Це рішення стосується цього матчу.

Самуел – відмінний воротар, але за п'ять матчів, які я провів тут, він не зіграв жодної хвилини. Я завжди прагнув стабільності, не тільки з ним, але й з іншими гравцями, і він ніколи не грав. Він багато працює, він заслуговує грати, він залишився тут з нами. Трубін зіграв два матчі за останні 15 днів, Самуел не грав. Ми повністю довіряємо йому, і так, Самуел буде грати завтра", — наводить слова Моурінью прес-служба клубу.

Цього сезону Трубін провів 17 матчів, з яких десять на нуль при 13 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч 1/32 фіналу Кубка Португалії Шавіш – Бенфіка відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:30 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Судаков тренувався індивідуально перед матчем Бенфіки з Шавішем.