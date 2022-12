Каталонська Барселона оголосила про відкриття фанатського магазину у столиці Іспанії — Мадриді. Він стане першим фан-шопом "блаугранас" у місті, яке є "лігвом" заклятого ворога Барси — Реалу.

Відзначимо, що цей крок не можна назвати унікальним, адже "галактікос" вже кілька років мають магазин у Барселоні. Отже, за цим показником в історичних суперників тепер "нічия" 1:1.

Нагадаємо, що до "синьо-гранатових" може приєднатися гравець Реалу Марко Асенсіо.

🆕 The first Barça Store in Madrid, officially open! 😎 pic.twitter.com/oP4sen6Ghb