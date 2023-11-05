Іспанія

Клуб розраховує на тих гравців, які вже в команді.

Реал вирішив не купувати гравців під час зимового трансферного вікна, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у клубі не вірять, що підписання посеред сезону зможуть посилити команду. Про це вже був проінформован Карло Анчелотті.

Проте італієць не бачить у цьому жодної проблеми. У разі виникнення проблем він вирішуватиме їх за рахунок внутрішніх резервів.

Також Реал не планує нікого продавати під час січневого трансферного вікна.