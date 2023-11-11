Іспанія

Проект "Суперліга" повертається?

Президент мадридського Реалу вважає, що європейському футболу потрібна Суперліга. Його слова наводить Marca.

"Футбол переживає безпрецедентну інституційну кризу. Ситуація дуже серйозна. Або ми зараз реагуємо, або футбол не виживе. Основна проблема в тому, що є менеджери, які діють, не думаючи про вболівальників. Європейський футбол не належить президенту УЄФА. Суперліга необхідна як ніколи!

Мета полягає в тому, щоб запропонувати найкращий футбол і саме клуби мають контролювати свою долю. Клубів, які втрачають мільйони щороку, стає дедалі більше, незалежно від того, скільки грошей мають їхні власники.

І я вимагаю жорсткіших правил фінансового фейр-плей, яких деякі клуби не дотримуються без будь-яких наслідків. Ця ситуація не стабільна, її не повинно бути.

Вони навіть заявляли, що ми хочемо вийти з національних ліг, але це брехня, бо це було б абсолютно сумісно", — заявив Перес.