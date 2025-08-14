Іспанія

Ексзахисник Реала відхилив річну пропозицію, але готовий продовжити переговори з турецьким клубом.

34-річний іспанський захисник Лукас Васкес, відомий за виступами за Реал, може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Гравець веде переговори з Бешикташем, який запропонував йому контракт на один сезон.

Футболіст відмовився від цієї угоди, але залишає можливість для подальшого діалогу, якщо стамбульський клуб запропонує триваліший термін співпраці.

У минулому сезоні Васкес провів 32 матчі в Ла Лізі, відзначився одним голом і п’ятьма результативними передачами.

Раніше Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реалу.