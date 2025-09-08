Іспанія

Френкі де Йонг покинув поле через травму ноги, клуб чекає на детальні результати

Каталонська Барселона повідомила про пошкодження одного зі своїх ключових гравців — півзахисника Френкі де Йонга.

На офіційному сайті клубу зазначається, що нідерландець отримав незначне пошкодження правої ноги у матчі збірних Нідерландів і Польщі (1:1), який проходив у межах відбору на чемпіонат світу-2026. Де Йонг залишив поле на 83-й хвилині через дискомфорт.

Поки що точні терміни відновлення 28-річного гравця не названі. У клубі зазначають, що подальша динаміка відновлення визначатиме його доступність до найближчих матчів.

У поточному сезоні Френкі де Йонг встиг провести два матчі за Барселону в чемпіонаті Іспанії.