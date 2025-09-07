Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард оформив дубль, довівши свій рахунок до 52 голів за національну команду.

У неділю, 7 вересня, відбувся матч шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними Литви та Нідерландів. Поєдинок пройшов в Каунасі та завершився перемогою гостей із рахунком 3:2.

Форвард Мемфіс Депай став головним героєм зустрічі, оформивши дубль на 11-й та 63-й хвилинах. Завдяки цим голам він довів свій показник до 52 м’ячів за збірну Нідерландів та встановив новий рекорд, обійшовши Робіна ван Персі (50 голів). Третій гол "помаранчевих" забив Юррієн Тімбер на 33-й хвилині.

Литва зуміла відповісти двома влучними ударами – відзначилися Гінеїтіс та Гірдваїніс, але врятувати матч господарям не вдалося.

Литва – Нідерланди 2:3

Голи: Гінеїтіс, 36, Гірдваїніс, 43 – Депай, 11, 63, Тімбер, 33