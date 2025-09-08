Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Нідерландів вважає, що його команда розслабилася після рахунку 2:0, і закликає не повторювати подібних помилок у майбутньому.

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман прокоментував перемогу над Литвою з рахунком 3:2 у матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Зрозуміло, що ми грали з вогнем. На щастя, це не призвело до втрати очок, інакше це було б катастрофою".

Куман також додав, що Нідерланди добре розпочали матч, але припустилися помилок у другому таймі:

"Дивно, що так сталося, адже ми добре почали і забили два голи. Але нічого страшного, ми отримали урок: не можна зупинятися та знижувати темп, коли ведеш 2:0", — підсумував тренер.

Нагадаємо, Депай став найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів.