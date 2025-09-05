Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбувся 4 вересня 2025 року.

У нідерландському Роттердамі в рамках чергового туру відбору ЧС-2026 зустрілися збірні Нідерландів і Польщі.

Правий захисник Дензел Думфріс вивів господарів поля вперед у середині першого тайму протистояння. Ближче до завершення поєдинку його колега за позицією Метті Кеш відновив паритет, дозволивши гостям уникнути поразки.

Нідерланди після трьох зіграних матчів лідирують у групі G із сімома очками, за додатковими показниками випереджаючи як Польщу, так і Фінляндію (обидві — по чотири матчі). У неділю, 7 вересня, нідерландці гостюватимуть у литовців, тоді як поляки прийматимуть фінів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Польща в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026: