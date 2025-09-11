Туреччина

Досвідчений півзахисник Бешикташа продовжить сезон у грецькому клубі.

Півзахисник Бешикташа Жоау Маріу найближчим часом залишить турецький клуб.

За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, 32-річний португалець приєднається до АЕК на умовах оренди.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону, після чого можливе повернення Маріу до Бешикташа або обговорення подальших трансферних варіантів.

Маріу став гравцем Бешикташу рік тому. Він забив за турецький клуб 10 голів та віддав 5 асистів у 45 матчах.