Гравця можна буде викупити наступного літа.
Ніко Гонсалес, Getty Images
10 вересня 2025, 09:05
Аргентинський нападник Ніко Гонсалес за підсумками цьогорічного літнього трансферного вікна змінив туринський Ювентус на мадридський Атлетіко на правах оренди.
27-річний виконавець наразі коштував "матрацникам" 1 млн євро за річну угоду, тоді як ще 1 млн євро "зебри" отримають у випадку, якщо команда Дієго Сімеоне кваліфікується до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.
Також у іспанського клубу буде можливість викупити контракт гравця — це коштуватиме 32 млн євро й стане обов’язковою умовою, якщо Ніко за дебютний сезон у клубі відіграє хоча б 45 хвилин у 21 матчі.
На цей випадок для гравця вже готовий контракт до 2030 року із зарплатнею в 4 млн євро за сезон.
Минулого сезону Ніко провів за Юве 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 м’ячів та віддав 4 асисти.