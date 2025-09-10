Іспанія

Гравця можна буде викупити наступного літа.

Аргентинський нападник Ніко Гонсалес за підсумками цьогорічного літнього трансферного вікна змінив туринський Ювентус на мадридський Атлетіко на правах оренди.

27-річний виконавець наразі коштував "матрацникам" 1 млн євро за річну угоду, тоді як ще 1 млн євро "зебри" отримають у випадку, якщо команда Дієго Сімеоне кваліфікується до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Також у іспанського клубу буде можливість викупити контракт гравця — це коштуватиме 32 млн євро й стане обов’язковою умовою, якщо Ніко за дебютний сезон у клубі відіграє хоча б 45 хвилин у 21 матчі.

На цей випадок для гравця вже готовий контракт до 2030 року із зарплатнею в 4 млн євро за сезон.

Минулого сезону Ніко провів за Юве 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 м’ячів та віддав 4 асисти.