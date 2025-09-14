Іспанія

Команда Дієго Сімеоне здобула першу перемогу в сезоні, тоді як "жовта субмарина" вперше поступилася.

Мадридський Атлетіко у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Вільярреал із рахунком 2:0.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на початку поєдинку, коли на дев'ятій хвилині результативним ударом відзначився Пабло Барріос.

Потім на початку другого тайму перевагу "матрацників" подвоїв Ніко Гонсалес, який забив свій дебютний гол у складі мадридської команди.

Для Атлетіко це була перша перемога у сезоні, а для Вільярреала перша поразка. Після чотирьох турів у "жовтої субмарини" сім очок і четверта позиція, а "матрацники" йдуть на дев'ятому рядку, набравши п'ять балів.

Атлетіко Мадрид — Вільярреал 2:0

Голи: Барріос, 9, Гонсалес, 52.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман (Пубіль, 77), Ленгле, Руджері (Ганцко, 76) — Сімеоне, Коке, Барріос, Гонсалес (Галлагер, 76) — Грізманн, Альварес (Серлот, 46).

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона (Педраса, 79) — Б'юкенен, Парті (Комесанья, 64), Парехо, Молейро (Перес, 64) — Пепе (Алассан Гує, 64), Мікаутадзе (Олувасеї, 79).

Попередження: Альварес, Руджері — Парехо, Вейга, Моуріньйо, Педраса.