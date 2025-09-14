Англія

20-річний гравець готовий до переходу, але клуб оцінює його у 80 млн євро.

Мадридський Реал зробив запит щодо трансферу півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Мейну в зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Екрем Конур.

20-річний хавбек готовий перейти до іспанського клубу вже у січні, однак Манчестер Юнайтед оцінює його у 80 мільйонів євро і не має наміру легко відпускати.

За гравцем також стежать Баварія, Ліон та Наполі, який планує активізувати інтерес узимку. У поточному сезоні Мейну провів два матчі за Юнайтед, зігравши 135 хвилин і зробивши одну результативну передачу.