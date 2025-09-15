Іспанія

Француз віддає перевагу товаришам у боротьбі за нагороду.

Нападник і капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який виступає за мадридський Реал, прокоментував свої шанси на отримання Золотого м’яча у 2025 році. Нагадаємо, що в минулому сезоні Мбаппе взяв участь у 56 матчах за клуб, забив 43 голи та віддав п’ять результативних передач, демонструючи високий рівень гри та стабільну результативність. В новому сезоні вже встиг відзначитись у чемпіонаті Іспанії 4 рази та лідирує в гонці бомбардирів, а також за національну збірну в іграх проти України та Ісландії.

Проте форвард не вважає, що має реальні шанси на головну індивідуальну нагороду світу. На запитання про можливість виграти Золотий м’яч Мбаппе зазначив: "Уявімо, що вам дали право голосувати за Золотий м’яч… Там ваші друзі – Усман Дембеле, Ашраф Хакімі… Можливо, і ви самі? Ні, цього року я не можу виграти. Я не можу обрати між двома друзями. Головне, щоб їхні виступи були оцінені. І при будь-якому варіанті я буду дуже радий за них".

Раніше Кіліан наголошував, що Золотий м’яч — це нагорода, яка від нього не залежить: "Єдиний трофей, на долю якого я можу вплинути, — це Золота бутса, тому що вона залежить від моїх ніг. Золотий м’яч від мене не залежить".