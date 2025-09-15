Потужна зв'язка.
Рафінья, Левандовські та Фермін, getty images
15 вересня 2025, 22:49
В рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на молекули розщепили Валенсію (6:0).
В цьому матчі двома забитими м'ячами відзначилися Роберт Левандовські та Рафінья Діас після виходу на заміну.
Таким чином бразилець та поляк стали першими в історії Ла Ліги одноклубниками, які зробили по гольовому дублю після виходу на заміну в одному матчі.
Зазначимо, що ще двома голами за Барселону відзначився вихованець клубу Фермін Лопес.
Раніше повідомлялося, що Левандовські провів 150-й матч за Барселону.