Іспанія

Потужна зв'язка.

В рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на молекули розщепили Валенсію (6:0).

В цьому матчі двома забитими м'ячами відзначилися Роберт Левандовські та Рафінья Діас після виходу на заміну.

Таким чином бразилець та поляк стали першими в історії Ла Ліги одноклубниками, які зробили по гольовому дублю після виходу на заміну в одному матчі.

Зазначимо, що ще двома голами за Барселону відзначився вихованець клубу Фермін Лопес.

Раніше повідомлялося, що Левандовські провів 150-й матч за Барселону.