Іспанія

20-річний центрбек пропустить наступний поєдинок проти Еспаньйола.

Дисциплінарний комітет Королівської іспанської федерації футболу ухвалив рішення відмовити в апеляції мадридського Реалу щодо дискваліфікації центрального захисника Діна Гюйсена. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, 20-річний новачок "вершкових" отримав пряму червону картку у минулому матчі Ла Ліги проти Сосьєдада (2:1).

Комітет RFEF вважає, що відеоматеріали, які надала мадридська команда, не доводять факт помилки головного тренера Хесуса Хіля Мансано при винесенні свого рішення на полі.

Тим не менш, Реал ще може оскаржити рішення, посилаючись на аналіз Технічного комітету арбітрів, який визнав помилку арбітра та зазначив, що в тому епізоді рефері повинен був видати гравцеві "вершкових" попередження.

Таким чином, Гюйсен на даний момент буде змушений пропустити наступний матч Реала в чемпіонаті проти Еспаньйола, який відбудеться у суботу, 20 вересня.