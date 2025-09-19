Українець залишається в лазареті.
Віктор Циганков, getty images
19 вересня 2025, 20:17
Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес розповів про стан здоров'я українського вінгера команди Віктора Циганкова. Його слова наводить іспанське видання AS.
"Циганков та Лемар не зіграють з Лвеанте. Віктор має невеликі проблеми з ногою, є розтягнення, яке заважає йому повноцінно тренуватися", – сказав Мічел.
Цього сезону Віктор Циганков відіграв за Жирону два матчі та віддав одну результативну передачу.
