Іспанія

Інсайдер підтвердив домовленість про однорічний контракт чилійця.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Севілья домовилася про підписання Алексіса Санчеса. Сторони узгодили контракт на один рік.

Сьогодні 36-річний форвард прибуде до Іспанії для проходження медичного огляду. Усі документи вже готуються після того, як андалузький клуб отримав "зелене світло" для завершення угоди.

Минулого сезону чилієць виступав за Удінезе в Серії А: провів 14 матчів, у яких не відзначався голами.