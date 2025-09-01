Інсайдер підтвердив домовленість про однорічний контракт чилійця.
Алексіс Санчес, Getty images
01 вересня 2025, 12:10
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Севілья домовилася про підписання Алексіса Санчеса. Сторони узгодили контракт на один рік.
Сьогодні 36-річний форвард прибуде до Іспанії для проходження медичного огляду. Усі документи вже готуються після того, як андалузький клуб отримав "зелене світло" для завершення угоди.
Минулого сезону чилієць виступав за Удінезе в Серії А: провів 14 матчів, у яких не відзначався голами.