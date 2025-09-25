Іспанія

Тренер назвав аргентинця найкращим гравцем команди.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після драматичної перемоги над Райо Вальєкано (3:2) та відзначив гру аргентинського форварда Хуліана Альвареса, який оформив дубль наприкінці зустрічі.

За словами наставника "матрацників", команда поступово повертає форму після непростого періоду:

– Починаючи з матчу проти Вільярреала, команда прогресує. Ми тоді виграли, потім був важкий матч у Ліверпулі — могли зіграти внічию 2:2 або 3:3. У поєдинку з Мальоркою також виглядали добре, і сьогодні повторилася подібна ситуація.

Сімеоне звернув увагу на важливість психології в ході гри:

– У першому таймі могли збільшити перевагу, але пропустили дуже красивий гол із дальньої дистанції. Це вплинуло на впевненість. Проте ми відреагували, додали у другому таймі.

Ключовим моментом, на думку тренера, став вихід на перший план Хуліана Альвареса, який спершу зрівняв рахунок, а потім приніс перемогу:

– Перший гол — із допомогою Джуліано, а потім той фантастичний третій… Якби він не забив, ми б говорили про зовсім інше. Але цього разу ми реалізували моменти.

Сімеоне також емоційно прокоментував обійми з форвардом після фінального свистка:

– Хуліан — найкращий футболіст, якого ми маємо. Ми повинні берегти його, щоб він залишався в Атлетіко багато років. Щоразу, коли він робить різницю — це неймовірна допомога для команди.