Іспанія

У клубі шукають заміну віковому Левандовськи, і аргентинець — серед головних кандидатів.

Керівництво Барселони визначилося з пріоритетними позиціями для підсилення складу влітку 2026 року. Як повідомляє авторитетне іспанське видання Mundo Deportivo, одна з головних цілей — підписання нового центрфорварда.

Каталонці вже розпочали пошук потенційного наступника Роберта Левандовськи, контракт якого завершується у 2026 році. Одним із кандидатів є 25-річний аргентинець Хуліан Альварес, який нині виступає за мадридський клуб.

За два останні сезони в Ла Лізі Альварес провів 42 матчі, в яких забив 18 голів і зробив 5 результативних передач.