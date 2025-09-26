Іспанія

Каталонці перевернули гру у другому таймі.

В матчі шостого туру Ла Ліги Барселона гостювала у Реала Овьєдо на Естадіо Нуево Карлос Тартьєре.

Перший тайм пройшов за переваги чинних чемпіонів Іспанії, втім, на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь господарів. Новачок Барси Жоан Гарсія увімкнув "режим Ноєра", вийшов із воріт на перехоплення та подарував м'яч супернику. Цим вдало скористався Альберто Рейна, переправивши м'яч у сітку з дальньої відстані.

Після перерви Барса відігралась. Спочатку Ерік Гарсія заштовхав м'яч у ворота після удару Феррана Торреса. 1:1.

На 70-й хвилині Левандовські вивів Барсу вперед, замкнувши головою навісну передачу. Для гола поляку знадобилось п'ять хвилин після виходу на заміну. 1:2.

А крапку в матчі поставив Рональд Араухо, чергову результативну дію за Барселону оформив Маркус Рашфорд, віддавши асист. Перемога каталонців 3:1.

Барселона після шести турів має 16 очок і на два бали відстає від Реала. Овьєдо в зоні вильоту — три очка.

Реал Овьєдо — Барселона 1:3

Голи: Рейна, 33 - Гарсія, 56, Левандовські, 70, Араухо, 89

Реал Овьєдо: Есканделл — Аїхадо, Баї, Карму, Альхассан — Ассан, Дендонкер (Коломбатто, 89), Рейна (Брекало, 76), Чайра (Форес, 76) — Касорла (Ілич, 65), Рондон (Сібо, 65)

Барселона: Гарсія — Гарсія, Араухо, Кубарсі, Мартін (Кунде, 73) — Педрі (Крістенсен, 90), Касадо (де Йонг, 46), Ольмо — Діас (Левандовські, 65), Торрес, Рашфорд (Берналь, 90)

Попередження: Баї