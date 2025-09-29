Іспанія

Шестиразовий чемпіон Іспанії залишив значний слід в історії мадридського клубу.

Мадридський Реал повідомив про смерть свого колишнього голкіпера Хосе Аракістайна, який пішов із життя у віці 88 років. У клубі відзначили, що він був одним із найвидатніших воротарів в історії королівського клубу.

Аракістайн виступав за Реал з 1961 по 1968 рік і провів у складі команди 97 матчів. За цей час він здобув один Кубок європейських чемпіонів, шість титулів чемпіона Іспанії та один Кубок країни.

Окрім успіхів на клубному рівні, голкіпер захищав кольори збірної Іспанії та входив до складу національної команди на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.

Раніше повідомлялось, що молодий вихованець Арсеналу помер після серйозної травми голови.