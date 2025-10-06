Іспанія

Після болючої поразки 1:4 наставник Барселони закликав команду зберегти єдність і винести уроки перед міжнародною паузою.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував болісну поразку своєї команди у 8-му турі Ла Ліги від Севільї (1:4). За словами німця, важливо прийняти результат, винести уроки та зберегти командну єдність.

"Ми повинні прийняти цю поразку та подивитися на позитивні моменти. У першому таймі ми зробили багато помилок, але в другому змогли відреагувати. Я задоволений реакцією команди після перерви. Ми хороша команда, і гравці повертаються. Ми будемо боротися за кожен трофей."

Флік також наголосив, що міжнародна пауза буде корисною для команди:

"Коли гравці повернуться зі своїх збірних, ми будемо старанно працювати, щоб допомогти їм повернути найкращу форму. Ми граємо за неймовірний клуб і для вболівальників, яким боляче після цієї поразки. Але важливо залишатися єдиними і не втрачати віру."

Наставник Барселони вважає, що справа не в тактиці, а в індивідуальних помилках:

"Я не думаю, що проблема в схемі чи стратегії. Ми завжди граємо однаково, але сьогодні припустилися серйозних помилок. Це футбол, таке трапляється. Ми повинні продовжувати працювати."

Після 8 турів Барселона займає друге місце в таблиці Ла Ліги, маючи 19 очок. Лідирує Реал, який набрав 21 бал.