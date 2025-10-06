Іспанія

Попередньо травма англійського форварда не вважається серйозною.

Нападник Барселони Маркус Рашфорд отримав ушкодження наприкінці матчу чемпіонату Іспанії проти Севільї, який завершився поразкою каталонців із рахунком 1:4.

Форвард завершував гру, сидячи на полі, однак за інформацією Diario SPORT, травма не викликає серйозного занепокоєння. У клубі планують найближчим часом провести додаткове обстеження, щоб визначити точний характер ушкодження.

Очікується, що найближчими днями медичний штаб Барселони надасть оновлену інформацію щодо стану гравця та можливих термінів його повернення.

Нагадаємо, Барселона стикається з проблемами у переговорах щодо Рашфорда.