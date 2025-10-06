Тренер Севільї задоволений перемогою, яка перервала 10-річну серію поразок проти каталонців.
Матіас Алмейда, GETTY IMAGES
06 жовтня 2025, 17:26
Головний тренер Севільї Матіас Алмейда поділився емоціями після розгромної перемоги своєї команди над Барселоною в матчі Ла Ліги.
"Нам дуже потрібно було виграти вдома, тому я радий. Ми не перемагали на цьому стадіоні Барселону вже 10 років та перервали безліч негативних серій.
Ми добре підготувались до гри і все вийшло якнайкраще. Проти Барселони треба було зіграти ідеальний матч – все пройшло саме так, як ми і планували", — зазначив Алмейда.
Через цю поразку Барселона втратила перше місце у таблиці Ла Ліги, маючи 19 очок, тоді як Реал набрав 21. Севілья піднялася на шосту позицію з 13 очками.