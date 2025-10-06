Іспанія

Тренер Севільї задоволений перемогою, яка перервала 10-річну серію поразок проти каталонців.

Головний тренер Севільї Матіас Алмейда поділився емоціями після розгромної перемоги своєї команди над Барселоною в матчі Ла Ліги.

"Нам дуже потрібно було виграти вдома, тому я радий. Ми не перемагали на цьому стадіоні Барселону вже 10 років та перервали безліч негативних серій.

Ми добре підготувались до гри і все вийшло якнайкраще. Проти Барселони треба було зіграти ідеальний матч – все пройшло саме так, як ми і планували", — зазначив Алмейда.

Через цю поразку Барселона втратила перше місце у таблиці Ла Ліги, маючи 19 очок, тоді як Реал набрав 21. Севілья піднялася на шосту позицію з 13 очками.