Юний форвард Барселони близький до відновлення після травми й може допомогти команді вже у матчі з Жироною.

Після сумнівів, висловлених Гансі Фліком щодо участі Ламіна Ямаля в Ель-Класіко 26 жовтня, останні новини виглядають оптимістично. Як повідомляє Marca, 18-річний нападник Барселони може бути готовий не лише до матчу проти Реала, але й повернутися на поле раніше — у поєдинку з Жироною.

Ямаль проходить інтенсивну програму реабілітації та може приєднатися до загальної групи тренувань уже 18 жовтня. У такому разі він матиме шанс зіграти в Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса, а потім — у головному матчі осені на Бернабеу.

Нагадаємо, що форвард не поїхав у розташування збірної Іспанії, яка спершу викликала його, але згодом відпустила через невелике загострення травми.

